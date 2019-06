Groupe Desgagnés paré à contrer les pirates

Lorsqu’il fait construire un navire, Groupe Desgagnés évalue toujours si le transporteur pourrait être victime d’un acte de piraterie. Si oui, la compagnie l’adapte pour maximiser la sécurité et des mercenaires armés sont alors embauchés pour traverser les zones plus difficiles.

Groupe Desgagnés touche du bois. Jamais un des navires de la compagnie n’a été victime de pirates.

Photo Agence QMI, Simon Clark Louis-Marie Beaulieu Grand patron, Groupe Desgagnés

Les zones au large de la Somalie sont toujours « des eaux à risque », concède toutefois le président et chef de la direction, Louis-Marie Beaulieu. C’est pourquoi il n’hésite pas à prendre des mesures pour protéger ses troupes et la cargaison.

« Le piratage, cela existe encore », répond le patron.

« Lors de la construction d’un navire, il y a des choses qu’on ajoute si on pense naviguer dans des endroits plus difficiles. On peut mettre des barbelés, des systèmes de communication spéciaux, des caches pour l’équipage et des systèmes d’alerte cachés dans le navire », énumère-t-il.

Chez Groupe Desgagnés, une dizaine de navires dédiés au transport de marchandises sont actuellement équipés de ces installations.

Depuis 2015, l’entreprise de Québec a injecté 250 millions de dollars pour ajouter cinq navires à sa flotte.

En outre, deux bateaux en fin de vie utile devront être remplacés au cours des deux prochaines années.

Deux navires baptisés hier

Hier, Groupe Desgagnés a baptisé ses deux nouveaux jumeaux pétroliers-chimiquiers, soit le N/C Paul A. Desgagnés et le N/C Rossi A. Desgagnés. Il s’agit de navires de 15 000 tonnes de classe polaire à bicarburation/gaz naturel liquéfié.

Ces bateaux n’ont toutefois pas été conçus pour repousser des attaques de pirates.

Ils sillonneront le réseau des Grands Lacs, le fleuve Saint-Laurent, l’Arctique canadien, les côtes est du Canada et des États-Unis ainsi que le golfe du Mexique.

« Au besoin, ils pourront être adaptés », note M. Beaulieu.

Adaptés au transport de produits pétroliers raffinés ou chimiques, ces navires, nommés en l’hommage de deux bâtisseurs chez Desgagnés, sont un concept développé par l’entreprise qui vise à optimiser la sécurité et à diminuer l’empreinte environnementale.