Hubert Lenoir au grand écran

Hubert Lenoir fait le saut au grand écran comme acteur. Il est de la distribution du film Like A House on Fire, qu’il tourne actuellement à North Bay, en Ontario.

Il s’agit du troisième long-métrage du réalisateur montréalais Jesse Noah Klein. Le film est coproduit par la boîte Colonelle Films, et le tournage se déroule du 12 juin au 14 juillet.

Like A House on Fire met en vedette Sarah Sutherland (Veep), Jared Abrahamson (American Animals), Dominique Provost-Chalkley (Wynonna Earp), et Amanda Brugel (The Handmaid’s Tale).

Le film raconte l’histoire de Dara, qui retourne à la maison pour renouer les liens avec son mari et sa jeune fille, qu’elle a quittés deux ans plus tôt. À son arrivée, elle découvre qu'une femme enceinte de sept mois a pris sa place et que sa fillette ne la reconnaît plus. Like A House on Fire raconte le combat d’une femme qui souhaite retrouver la vie qu’elle a laissée derrière, a-t-on indiqué dans un communiqué envoyé ce matin.

On ne sait pas encore quand le film prendra l'affiche.