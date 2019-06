Il est revenu vers moi, mais pourquoi?

Je vis un dilemme et je n’ose pas prendre de décision de peur de le regretter. J’étais avec mon copain depuis trois ans quand un jour, sans avertissement, il m’a annoncé qu’il me quittait parce qu’il s’était rendu compte que j’étais devenue plate, qu’il était tenté par d’autres femmes, et qu’en fait, il me trompait avec l’une d’elles depuis six mois.

Se faire dire deux affaires aussi­­­ méchantes, c’est un choc ! J’ai pleuré une semaine, puis tenté de m’expliquer avec lui pour comprendre et corriger certaines choses dans mon comportement pour m’améliorer. Ce qui ne l’a pas empêché de faire sa valise et de partir vivre avec la fille avec qui il me trompait.

Je me suis totalement remise en question après son départ. Rendue à 35 ans, ça fesse de se faire dire qu’on est plate à vivre et qu’on te l’a jamais dit parce qu’on avait peur de ta réaction. Son absence a duré un gros six mois avant qu’un matin je reçoive un texto où il demandait à me rencontrer. Mon cœur s’est remis à battre dans ma poitrine comme au début de notre union.

Il s’est présenté chez moi avec un bouquet de fleurs et une bouteille de vin pour me dire qu’il s’était vite rendu compte que sa nouvelle flamme n’en valait pas la peine et que si je voulais le reprendre, il reviendrait. Sous le choc et sans réfléchir deux secondes, je l’ai pris dans mes bras pour qu’il comprenne que c’était OUI !

Il est revenu depuis un mois et tout est redevenu comme avant. C’est-à-dire qu’il ne veut pas me donner d’explication sur les raisons de son départ ni sur celles de son retour, si ce n’est de me demander d’oublier ce qu’il m’avait dit pour justifier son départ.

Y’a pas un jour qui passe sans que je m’interroge sur ses vrais sentiments ? Sans que je me demande s’il sera là le soir à mon retour? Sans que je me dise que dans le fond, il est avec moi de passage, en attendant de trouver un autre toit aussi accueillant. Est-ce que c’est normal de me sentir aussi mal alors que je devrais juste être heureuse ?

Anonyme, pas vraiment heureuse

C’est tout à fait normal de vous sentir ainsi, car vous vivez sur du non-dit, sur du sable mouvant, sur un siège éjectable, et avec votre consentement en plus. On ne balaye pas sous le tapis une peine aussi grande que celle que vous a infligée ce garçon en s’imaginant qu’elle va s’effacer comme par enchantement­­­.

Vous avez fait une remise en question, dites-vous ? Qu’avez-vous trouvé qui puisse justifier de vous être laissé bafouer sans réagir ? Et pourquoi n’exigez-vous pas le même exercice de la part de votre copain ? Pour me résumer, je vous propose de « prendre le volant de votre vie ». En avez-vous envie ?