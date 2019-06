Il pourrait y avoir des complices

« Je peux seulement vous confirmer l’arrestation d’une personne. On garde l’esprit ouvert. Il n’est pas impossible que cette personne-là ait travaillé avec d’autres », a déclaré hier François Dumais, inspecteur de la section enquête du Service de police de Laval.

Cinq mois plus tard, fin mai, l’institution financière a appris des forces policières « qu’un nombre restreint de membres » ont été touchés par une fuite. Elle dit avoir alors pris des mesures de sécurité supplémentaires pour stopper l’hémorragie.

Mais ce n’est que quelques semaines plus tard que la bombe a éclaté. Desjardins a appris que les données personnelles de la majorité de ses membres sont compromises.

Pour l’instant, on ignore tout de l’ex-travailleur qui a dérobé ces données. On sait seulement qu’il s’agit d’un homme et qu’il avait accès à ces renseignements.