La rue Amherst rebaptisée Atateken, symbole de paix et de fraternité

La Ville de Montréal a choisi la Journée nationale et montréalaise des peuples autochtones pour dévoiler le nouveau nom officiel de la rue Amherst, à Montréal.

L’artère qui va de la rue Sherbrooke à Notre-Dame portera officiellement le nom de rue Atateken en l’honneur de la réconciliation avec les peuples autochtones.

C’est la mairesse de Montréal, Valérie Plante, qui en a fait l’annonce vendredi, aux côtés notamment du chef de l’Assemblée des Premières Nations Québec-Labrador, Ghislain Picard.

«Je suis émue de nous voir arriver ensemble à poser ce geste, a-t-elle confié par communiqué. Remplacer un toponyme montréalais critiqué depuis de nombreuses années par un nom rassembleur qui invite à la paix et au partage entre les cultures autochtones et allochtones incarne bien l’esprit de Montréal dans son programme de réconciliation.»

La mairesse a expliqué que le mot Atateken, «en langue kanien’kéha (mohawk), signifie «frères et sœurs» et porte en lui la notion de relations et d’égalité entre les personnes».

De son côté, le chef Ghislain Picard a salué un «autre geste qui confirme l’engagement de la Ville de Montréal pour le respect, la reconnaissance et la fraternité».

La Ville a souligné dans son communiqué que le nom qui est un symbole de paix et de fraternité «viendra équilibrer l’aspect militaire des rues à proximité Wolfe et Montcalm, deux autres chefs militaires» comme Jeffrey Amherst, commandant en chef des armées britanniques pour l'Amérique du Nord de 1758 à 1763 et administrateur colonial.

Ce dernier est considéré par certains comme un criminel de guerre pour sa participation au génocide des Amérindiens et à la déportation des Acadiens. Plusieurs réclamaient depuis longtemps que la rue soit rebaptisée.

«Le retrait du nom de Jeffrey Amherst de la rue montre la volonté de travailler ensemble non seulement pour la réconciliation, mais avec des valeurs et des croyances communes», a souligné Hilda Nicholas, directrice du centre culturel de Kanehsatake, membre de la communauté de Kanehsatake et qui a fait partie du comité de toponymie autochtone mis en place à cet effet.

Le changement devra être entériné par le conseil municipal à la fin de l’été.