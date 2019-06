La Saint-Jean en amoureux

Pour la première fois cette année, c’est à Montréal qu’Annie-Soleil Proteau passera le week-end de la Fête nationale, aux côtés de son conjoint, l’homme politique Pascal Bérubé.

« Depuis cinq ans que je suis avec Pascal, on célébrait toujours la Saint-Jean dans son comté de Matane. On faisait le tour d’une vingtaine de municipalités, on se promenait sans arrêt : des dîners, des barbecues, des spectacles... Mais cette année, on sera à Montréal au parc Jean-Drapeau, et le 24 juin, on fera le défilé de la fête nationale », explique-t-elle.

L’animatrice se prépare également à sa toute première fête nationale depuis le décès de l’ancien premier ministre Bernard Landry.

« Chaque fois que je vois un drapeau du Québec qui flotte, je pense à lui, car je me dis que c’est son vent qui souffle », confie-t-elle.