Le petit déjeuner énergisant des enfants

Sans surprise, le petit déjeuner est le repas le plus important afin d’assurer un maximum d’énergie durant la matinée. On laisse de côté les options trop sucrées et peu nutritives pour choisir des alternatives énergisantes qui plairont tant aux petits qu’aux grands.

On « petit déjeune » quoi ?

La nouvelle édition du Guide alimentaire canadien présente une assiette équilibrée que tous devraient adopter à chaque repas. Les proportions des différents groupes d’aliments dans l’assiette sont les suivantes : la moitié accordée aux légumes et aux fruits, le quart attribué aux produits céréaliers à grains entiers et le dernier quart réservé aux viandes et aux substituts. Les protéines végétales sont mises de l’avant. Cette assiette équilibrée s’applique aussi au petit déjeuner. Plus besoin de se casser la tête : adopter ces recommandations fournit l’énergie nécessaire afin de démarrer la journée du bon pied.

Il est important d’obtenir suffisamment de protéines au petit déjeuner. C’est généralement le repas qui en contient trop peu. Les protéines contiennent des acides aminés essentiels qui sont retrouvés uniquement dans l’alimentation. Les protéines sont partout : les anticorps, les hormones et même les cheveux en sont constitués. Les œufs, le fromage et le yogourt grec sont tous de bonnes sources à inclure dans le repas du matin.

Un petit déjeuner équilibré contiendra donc des fruits (ou des légumes), des grains entiers (rôties de grains entiers ou céréales ou gruau) et une source de protéines (lait, boisson de soya, yogourt, fromage, tofu soyeux, noix et graines, etc.).

En pleine croissance

Plusieurs parents, inquiets des risques d’obésité, se préoccupent de la quantité de gras contenue dans les plats de leurs enfants. Durant la croissance, les besoins en énergie sont augmentés. Il ne faut donc pas trop se soucier des lipides, mais plutôt opter pour de bons gras comme les gras insaturés. Les avocats, les noix et graines ainsi que le saumon sont tous de bonnes sources de lipides insaturés. La taille, l’âge et le niveau d’activité physique sont aussi des facteurs qui influencent les besoins en calories : respecter l’appétit des enfants est alors primordial. L’appétit demeure le meilleur outil à suivre pour la grosseur des portions. Bref, le rôle des parents est de développer de saines habitudes alimentaires chez leurs enfants en encourageant une alimentation variée et nutritive. L’enfant seul décidera de la quantité consommée.