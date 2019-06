Les Îles-de-Boucherville : une destination plein air à seulement 15 minutes de Montréal

En collaboration avec

Vous avez envie de profiter des paysages du Québec sans passer des heures en voiture? On vous comprend.

La saison estivale est parfois synonyme de longues heures sur la route. Heureusement, il est possible de savourer les joies d’une journée en nature à seulement quinze minutes de Montréal!

Le parc national des Îles-de-Boucherville est le terrain de jeux tout indiqué pour les amateurs de plein air. On s’y rend aisément en transport en commun via la ligne 261 Bus des îles du RTL. L’accès est d’ailleurs gratuit pour les enfants de 11 ans et moins, dès le 24 juin!

Découvrez comment profiter pleinement de cette sympathique excursion estivale!

Pour les petits comme pour les grands

Vous comptez vous déplacer avec votre marmaille? Située au cœur de l’archipel du parc national, l’Île-Charron est la destination par excellence pour les familles. On y retrouve une plage surveillée par des sauveteurs professionnels, des espaces de pique-nique verdoyants et une vue imprenable sur la ville. Le plus? L’espace est accessible gratuitement!

Si vous cherchez des aires de jeux pour enfants, elles se trouvent sur l’île Sainte-Marguerite.

SEPAQ

Sillonner le fleuve

Partez à la découverte des chenaux et des marais en louant un canot, un kayak, un pédalo ou un rabaska. Si ce n’est pas déjà fait, vous pouvez également vous initier au surf debout à pagaie (SUP)! Permis en main, profitez-en pour pêcher votre souper du soir – la pêche est permise sur le territoire!

Au total, près de huit kilomètres de sentier balisé sont aménagés spécialement pour les activités nautiques. Rendez-vous au parc avec la ligne de bus 261 du RTL et bénéficiez d’une réduction de 25% sur la location d’équipement.

Mathieu Dupuis - SEPAQ

Randonnées, balades et cerfs de Virginie

Difficile de passer à côté d’une randonnée lorsque l’on visite un parc national. Aux Îles-de-Boucherville, de nombreux sentiers faciles à arpenter longent le fleuve Saint-Laurent. Le sentier de l'Île-aux-Raisins comporte une tour d’observation qui offre un point de vue unique sur Montréal. Les sentiers de l’Île-Sainte-Marguerite, de la Grande Rivière et de l’Île-de-la-Commune, quant à eux, sont tout indiqués pour les familles.

Si vous êtes chanceux, vous croiserez peut-être un des cerfs de Virginie qui se cachent dans le parc!

Pour une escapade à l’extérieur de la ville à petit prix, attrapez le bus de la ligne 261 (Bus des îles) du RTL et profitez de tout ce que les Îles-de-Boucherville ont à offrir!