Poutine et Trump [En rappel]

Pourquoi les Américains ne mordent pas ou peu dans notre poutine ? Reconnus pour leur vorace appétit en gastronomie rapide, dans les plats qui dégoulinent, et ne manifestant aucune crainte devant des tsunamis de calories, pourquoi les Amerlos tardent-ils tant à découvrir le trésor québécois ? Si j’étais plus jeune, je tenterais ma chance. Un petit resto, une bicoque angle Broadway et 42e Avenue à New York. C’est certain que le nom du président de la Russie vient mêler les cartes, mais justement, je l’utiliserais dans ma pub. « The real Poutine is not Russian ! »