Que le vrai Trudeau se lève

« C’est donc ben épouvantable ! Justin Trudeau a autorisé l’expansion de l’oléoduc Trans Mountain ! C’est un scandale ! »

Euh... Non. En fait, c’est ben correct même. Une bonne nouvelle pour nos voisins de l’Ouest canadien, poumon économique de la fédération. Évidemment, cela soulève un questionnement quant à la pureté et l’authenticité de la vertitude du premier ministre.

Cohérent ?

Peut-on se déclarer champion de l’environnement, puis se payer et investir dans un pipeline ? La réponse de Justin Trudeau à cette question est parfaite en tout point. Il préfère le transport par oléoduc à celui par train, car il est plus sécuritaire. Il reconnaît que pour l’instant, nous sommes encore dépendants du pétrole. Que nous devons investir dans la transition énergétique et que les profits découlant de l’exploitation de notre or noir pourront et devront servir à préparer celle-ci.

Tout ça est extrêmement logique. C’est un discours nuancé et équilibré. Alors, est-ce qu’on devrait éviter de taxer Trudeau d’incohérence ? Pas nécessairement. Car là où le bât blesse, c’est lorsque l’on considère que le chef libéral ne nous avait pas habitués à un pareil réalisme par le passé.

Bilan

Au contraire, il tentait continuellement de se la jouer plus vert que vert. De se présenter comme LE grand champion de l’environnement. Celui qui réussirait là où Stephen Harper avait lamentablement échoué.

Or, son bilan est loin d’être éclatant en la matière. Les bottines n’ont assurément pas emboîté le pas aux babines. Et c’est bien ainsi, car il faut que la transition se fasse de manière à permettre au Canada de toujours prospérer et éviter d’imposer des changements drastiques et irréalistes aux citoyens.

Je préférerai toujours le pragmatisme. Et si c’est vraiment ce que le chef libéral prône, il doit arrêter de parler des deux côtés de la bouche. Que le vrai Justin Trudeau se lève. Et qu’il reste debout.