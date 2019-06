Une gigantesque boule de brique en plein milieu d’une ruelle, un portail construit à partir de clôtures de sécurité et la reconstitution du fameux « but » d’Alain Côté, le parcours d’art public Passages insolites offre à nouveau un lot de rencontres ludiques et étonnantes.

Inaugurée, hier, sous la pluie, la sixième édition des Passages insolites met en vedette 14 œuvres imaginées et créées par 40 artistes. Une édition qui est la plus importante de sa jeune histoire et qui se déploie dans le Vieux-Port, le Petit-Champlain, place Royale et Saint-Roch.

Présenté jusqu’au 14 octobre, Passages insolites est un parcours d’art public gratuit, sur quelques kilomètres, où des artistes en arts visuels questionnent notre rapport au monde et à l’espace urbain.

L’œuvre Une arcade historique, dans le parc Petit-Champlain, aborde l’histoire de Québec à travers des modules de jeu trafiqués. À la place des peluches que l’on peut attraper avec un bras mécanique, il est possible de gagner un fragment de pierre appartenant à des édifices disparus, comme le Mail Saint-Roch et l’Hippodrome de Québec. On a aussi recréé, sur un jeu de table, le fameux but refusé à Alain Côté.

Un poste frontalier

À place Royale, Neiges éternelles présente le buste de Louis XIV, pris dans une tempête de neige.

Le trio BGL, de Québec, a créé un spectaculaire portail métallique entre le 104 et le 112 de la rue Dalhousie. L’installation, qui a des allures de poste frontalier, a été fabriquée avec des clôtures de sécurité.

Une immense boule de brique, qui fait 12 pieds de haut et de large, est en plein milieu de la ruelle Légaré.

« Cette œuvre, qui fait écho aux vieilles briques des quartiers ventraux et historiques de Québec, libère ce matériau de son aspect structurel et isolant », a indiqué l’artiste Jeffrey Poirier.

L’installation Fare Thee Well! (Adieu!), du Néerlandais Dries Verhoeven, en opération entre 10 h et 19 h, jusqu’au 29 juin, à place des Canotiers, permet de voir, à travers des télescopes, des adieux qui défilent sur une résidence pour personnes âgées de Lévis.

► On peut obtenir plus d’informations au passagesinsolites.com.