Repêchage LNH: Samuel Poulin est le premier québécois choisi

C’est l’ailier droit Samuel Poulin qui a été le premier joueur originaire de la Belle Province à être choisi. Le natif de Laval a entendu son nom au 21e échelon et ce sont les Penguins de Pittsburgh qui lui ont fait cet honneur.

Poulin a récolté 76 points, dont 29 buts, en 67 parties avec le Phoenix de Sherbrooke cette saison. Le jeune homme de 6 pi 1 po et 208 lb est le fils de Patrick Poulin, qui a joué 11 campagnes dans la LNH, dont notamment cinq avec le Canadien de Montréal. Le paternel avait été choisi en première ronde (neuvième au total) du repêchage de 1991 par les défunts Whalers de Hartford.

Cinq échelons plus tard, les Flames de Calgary ont sélectionné Jakob Pelletier. Celui qui est originaire de la Vieille Capitale a amassé 39 buts et 50 mentions d’aide pour 89 points en 65 rencontres avec les Wildcats de Moncton. L’ailier gauche de 18 ans est un attaquant de petit format, lui qui mesure 5 pi 9 po et pèse 160 lb.

Pour sa part, Raphaël Lavoie devra attendre à la journée de samedi pour entendre son nom être prononcé par une formation de la LNH. Le joueur de centre de 6 pi 4 po et 199 lb a amassé 32 buts et 41 mentions d’aide pour 73 points en 62 matchs à sa troisième saison avec les Mooseheads de Halifax. Le natif de Chambly aura 19 ans à la fin du mois de septembre, ce qui fait de lui l’un des rares «late» de cette cuvée.