Repêchage LNH: Seattle veut obtenir le repêchage en 2021

Après Montréal l’an prochain, la nouvelle formation de Seattle aimerait pouvoir présenter le repêchage de la LNH en 2021.

Les actionnaires de la future 32e formation, Jerry Bruckheimer et Tod Leiweke de la Ligue nationale, ont passé les derniers jours à Vancouver. Pour eux, le repêchage serait l’événement parfait pour être le premier chapitre de leur aventure.

« On en a parlé avec les dirigeants de la Ligue, a mentionné Leiweke. Par contre, on n’a jamais rien tenu pour acquis devant la LNH. On n’a jamais tenu pour acquis qu’on deviendrait la 32e équipe du circuit, alors on ne le fera pas pour le repêchage. Toutefois, on a clairement indiqué qu’il s’agirait d’une façon fantastique de commencer notre aventure. »

En mai, le commissaire adjoint de la LNH Bill Daly avait mentionné à l’Associated Press que la ligue aimerait pouvoir annoncer le nom de la ville qui présentera le repêchage au moins un an à l’avance et que Seattle était toujours dans la course malgré les délais de construction de l’amphithéâtre.

UN DG CET ÉTÉ?

Sur le plan des opérations hockey, toutefois, Seattle n’est pas pressé. L’équipe fera son entrée pour la saison 2021-2022 alors aura encore deux saisons complètes pour se préparer.

Récemment, Dave Tippett, qui avait été engagé comme consultant hockey par la concession de Seattle et qui était pressenti pour obtenir un poste dans l’organisation a accepté celui d’entraîneur-chef des Oilers d’Edmonton. « Dave a été fantastique, alors pour l’instant, nous serons des partisans des Oilers. Cela dit, nous n’avons pas établi de date butoir pour engager nos hommes de hockey. On travaille là-dessus à l’heure actuelle et on veut le faire selon les règles de l’art. Dans un monde parfait, on aimerait engager quelqu’un plutôt tôt que tard », ajoute Leiweke qui pense que l’embauche d’un directeur général pourrait avoir lieu cet été, si le candidat idéal se présente.

PAS DE PRESSE POUR LE NOM

Quant au nom et aux couleurs de l’équipe, rien ne presse encore.

« Les gens nous en parlent beaucoup, mais nous ne sommes pas pressés. C’est un processus compliqué en raison des marques de commerce, des restrictions et des noms qui sont déjà pris par d’autres équipes. Également, plus on prend notre temps en tant qu’entreprise, plus on sait ce qui nous représente et ce qui nous représente moins. Je sais que les gens ont hâte de savoir notre nom, mais on va être patient. »