L’arrivée des fraises rime avec la fin des classes, le début des belles journées et les vacances qui approchent. Et ce dessert frais et léger rime très bien avec tout ça. Je parie qu’il vous donnera envie de célébrer l’été qui commence enfin. Bonne Saint-Jean à tous ! Bourrez-vous la fraise !

Ingrédients

Portions : 8 | Préparation : 15 min | cuisson : 15 min | repos : 2 h

1/2 tasse de beurre

2 tasses de chapelure de biscuits Graham

1/4 tasse d’eau

1 sachet de 7 g de gélatine neutre (de type Knox)

1 pot de 375 g de fromage frais quark

1/4 tasse de sirop d’érable

2 tasses de fraises fraîches

3 c. à soupe de gelée de pommes

Préparation

Préchauffer le four à 180 °C (350 °F). Placer la grille au centre du four. Dans un bol moyen allant au four à micro-ondes, chauffer le beurre environ 45 secondes, jusqu’à ce qu’il soit fondu. Ajouter la chapelure, bien mélanger et transvider le mélange dans une assiette à tarte. À l’aide d’une fourchette, bien presser la chapelure au fond et sur le rebord de l’assiette. Cuire au four 15 minutes. Laisser tiédir. Pendant ce temps, dans un petit bol allant au four à micro-ondes, mélanger l’eau et la gélatine. Laisser gonfler 2 minutes. Chauffer au four à micro-ondes 1 minute et mélanger pour bien dissoudre la gélatine. Dans un bol moyen, à l’aide d’un fouet, mélanger le quark, le sirop d’érable et la gélatine. Équeuter les fraises et les couper en deux, pour obtenir environ 2 tasses. Dans la croûte tiédie, étendre le mélange de quark. Dans un grand bol allant au four à micro-ondes, déposer la gelée de pommes. Chauffer au four à micro-ondes environ 10 secondes. Ajouter les fraises et mélanger pour bien les enrober. Répartir les fraises sur la tarte. Réfrigérer au moins 2 heures avant de servir.

Valeurs nutritives

Calories : 288

Protéines : 8 g

Lipides : 15 g

Glucides : 32 g

Fibres : 2 g

Sodium : 186 mg

Note

Si vous voulez éviter de salir plusieurs bols, vous pouvez utiliser le même grand bol pour préparer la croûte, le mélange de fromage quark et les fraises enrobées dans la gelée de pommes. Il suffit de le rincer rapidement entre chaque étape.

Se conserve 2 jours au réfrigérateur et ne se congèle pas.

Chaque semaine, retrouvez la nutritionniste Geneviève O’Gleman, dans les pages du cahier Zeste. Vous pouvez aussi la lire dans son magazine web Savourer.ca.