Un long week-end sous le soleil

MONTRÉAL – Du soleil et des températures saisonnières sont prévus tout au long de la longue fin de semaine, pour une bonne partie de la province.

Vendredi, la tendance sera au dégagement sur la plupart des secteurs du Québec. Le système dépressionnaire qui a affecté la province fera toutefois du surplace sur l’est, où de la pluie parfois forte est prévue.

La région de Gaspé, Nastasquan ou encore des Îles de la Madeleine seront notamment sous la pluie au cours des prochains jours. Un bulletin météorologique spécial et un avertissement de pluie ont d’ailleurs été émis par Environnement Canada pour certains secteurs.

«De la pluie abondante est attendue sur la Basse-Côte-Nord au cours des prochains jours. De la pluie intermittente débutera dès jeudi soir et s'intensifiera graduellement vendredi. La pluie parfois forte persistera samedi puis faiblira graduellement dimanche. Les quantités totales de pluie pour ces trois jours pourraient largement dépasser 50 millimètres», a averti l’organisme fédéral.

À Montréal comme à Québec, la journée de vendredi sera généralement nuageuse avec 30 % et 40 % de probabilité d’averses en après-midi. Il fera respectivement un maximum de 24 °C et de 19 °C.

Le retour du beau temps se fera samedi, une magnifique journée est attendue avec des températures qui se rapprocheront des normales de saison. À Montréal et à Québec, le soleil sera de la partie et il fera 26 °C et 24 °C.

Selon Environnement Canada, il n’y aura pas de changement pour les journées de dimanche et de lundi: le soleil sera encore présent et les températures seront près ou au-dessus des normales saisonnières. Il fera notamment 28 °C dimanche et 26 °C lundi à Montréal, et 26 °C et 24 °C à Québec pour ces deux journées.