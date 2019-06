Une promiscuité dérangeante

Mon petit-fils de 8 ans, fils unique de ma fille, habite près de chez-moi. Il arrête souvent au retour de l’école et dort chez moi au moins deux fois par semaine. Comme je ne veux pas lui imposer de coucher sur le divan du salon et que je n’ai qu’une chambre, il dort avec moi. C’est un secret entre nous. Ma sœur à qui j’en ai parlé m’a fait remarquer qu’il est trop grand pour dormir avec sa grand-mère et que ça risque de le perturber. Comme elle est à cheval sur les principes et très catholique, j’imagine qu’elle exagère, mais j’aimerais avoir votre avis.

Anonyme

Votre sœur a raison. D’ailleurs pourquoi n’en avez-vous pas parlé à la mère de l’enfant ? Peut-être parce que vous sentez que ce n’est pas la bonne chose à faire, comme le disent les psychologues ? Les adultes doivent favoriser l’autonomie des enfants et non pas le contraire. Le divan du salon sera très bien pour ce jeune garçon.