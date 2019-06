CODSI JANHO, Mariette



C'est avec grand regret que nous vous annonçons le décès de Mme Mariette Janho Codsi survenu à Laval le 13 juin 2019 à l'âge de 93 ans. Épouse de feu Georges Antoine Codsi, fille de feu Alexandre Janho et de feu Madeleine De Gelat et soeur de feu Clémence, feu Théodore, feu Edmond, feu Dimitri, feu Annette et feu le Père Pierre qui l'aura précédée dans la mort à peine quatre jours auparavant.Elle laisse dans le deuil ses enfants: Georges, feu Marie-Simone, feu Nabil (Sylvie Gilbert), Claude (Claire Léger), Jacqueline (Jacques Malenfant) et Marianne ainsi que ses quatorze petits-enfants adorés: Julie, Elisabeth, Olivier, Marie-Claude, Marie-Pierre, Stéphanie, Julien, Laurence, Pierre, Sandrine, Élise, Nathalie, Caroline et Jonathan, ainsi que de nombreux parents et amis.Tout au long de sa vie, elle aura été une mère aimante, une grand-maman tendre, affectueuse et dévouée pour les siens. Son absence sera durement ressentie par tous.La famille accueillera parents et amis pour un dernier au revoir à Mariette et au Révérend Père Pierre à l'église Notre-Dame-des-Neiges (5366 chemin de la Côte-des-Neiges, Montréal, Québec, H3T 1Y2) le samedi 29 juin dès 9h. La messe des funérailles sera célébrée sur place à 11h et sera suivie de l'inhumation qui aura lieu au Cimetière Notre-Dame-des-Neiges (4601 chemin de la Côte-des-Neiges, Montréal, Québec, H3V 1E7) puis d'un goûter au sous-sol de l'église Notre-Dame-des-Neiges.MAISON FUNÉRAIREARMSTRONG