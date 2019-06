GUILBAULT, Albert



À Lachute, le 18 juin 2019, à l'âge de 86 ans est décédé M. Guilbault, époux de Mme Lucienne Albert.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants, Jacques, Lise et André, ses petits-enfants, Patricia (Dany) et Véronique, ses arrière- petits-enfants, Justin, Alie et Matt ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances au complexe funéraire Urgel Bourgie, 2500 des Perron à Auteuil, Laval,le samedi 29 juin de 11h à 14h, suivra une dernière prière au salon, à 14h et de là au cimetière jardin Urgel Bourgie, Laval.