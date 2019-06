10 années ordinaires

Pour un soir donné, on peut faire mentir les chiffres à volonté. Ces fameux soirs où le Canadien a perdu en obtenant tant de « chances de marquer » qu’on se demande encore comment il se fait que l’équipe ait encore raté les séries.

Mais sur une période de dix ans, soit le règne de Geoff Molson comme propriétaire du CH, les chiffres disent la vérité. Ils deviennent extraordinairement révélateurs.

C’est Stéphane Laberge, un passionné de statistiques qui a œuvré dans deux quotidiens à Montréal, qui a fait ce travail de moine.

Il a partagé ses tableaux, et c’est sur le site Facebook de Tom Lapointe que je les ai trouvés.

En dix ans, le Canadien de Geoff Molson termine 13e sur les 30 équipes de la Ligue nationale. Les Golden Knights n’ayant disputé que deux saisons.

Treizième, ce n’est pas bon. Ce n’est pas totalement médiocre. Treizième, c’est ordinaire. Rien qui ne rappelle la grande dynastie qui a remporté 24 Coupe Stanley et qu’on vend et revend aux fans jusqu’à la lie.

LES CAPITALS DE WASHINGTON

Quand on réfléchit sur ces statistiques, on réalise que vos perceptions sont les bonnes quand on ne parle pas de vos ex-Glorieux.

Vous savez d’instinct que les Capitals de Washington forment une bonne organisation. Et d’instinct, vous allez citer les Penguins de Pittsburgh, les Bruins de Boston, les maudits Bruins qui font honte au CH depuis tant d’années, les Sharks de San Jose, les Blackhawks de Chicago, et vous aurez raison. Ils forment le Top-5 de ces dix ans. Les Blues de St-Louis sont sixièmes, ce qui démolit qu’il faut être pourris pour devenir des aspirants à la Coupe Stanley.

Consultez le tableau et vous allez reconnaître les bonnes équipes. Même les Flyers de Philadelphie précèdent le Canadien.

Je n’ai pas mis le tableau des séries éliminatoires, mais ce sont sensiblement les bonnes équipes en saison régulière qui dominent le classement. Boston a le plus de victoires avec 69, les Blackhawks de Chicago suivent avec 67. Après, on retrouve Pittsburgh, San Jose, Washington, Tampa Bay. Le Canadien avec 31 victoires est 12e, avec une de plus que les Flyers de Philadelphie.

Encore là, vos perceptions générales sont bonnes. Les Bruins sont vraiment supérieurs... et ils avaient Claude Julien pendant huit de ces années.

LES IMPÔTS

Si le Canadien est ordinaire et pas si pire, il est malgré tout le meilleur de toutes les équipes canadiennes. Edmonton, Ottawa et Toronto, c’est piteux. Edmonton, c’est honteux, et les Oilers sont la preuve que le système mis en place par la LNH ne suffit pas à rendre compétents des totons.

La 13e position du Canadien indique également que les revenus et profits exorbitants du CH ne garantissent pas le succès sur la patinoire. C’est encore plus vrai pour les Maple Leafs de Toronto. On peut remplir les coffres et ne pas gagner.

Mais le fait qu’aucune équipe canadienne ne se hisse parmi les dix meilleures est la preuve que les impôts et la fiscalité en général au Canada, et surtout au Québec, la province socialisée par excellence au pays, pèsent très lourd sur le travail des directeurs généraux. J’ai déjà fait la démonstration. Quand vient le temps de dépenser l’argent APRÈS impôts pour garder ou attirer de bons joueurs, le directeur général du Canadien (et des Maple Leafs et des Sénateurs qui sont tout près) perd un bon joueur dans chaque édition de son équipe. Il va toujours manquer un joueur de quatre ou cinq millions chaque année.

Imaginez quand, en plus, Marc Bergevin « économise » huit millions sous le plafond salarial. Vous vous demandez encore pourquoi vous n’avez pas le droit à la fièvre des séries ?

GEOFF MOLSON EST BON POUR LE QUÉBEC

Cela dit, on peut analyser la performance sportive d’une organisation et ne pas tenir compte du tableau complet. J’aime cent fois mieux un Canadien ordinaire qui appartient à Geoff Molson, un Québécois issu d’une grande famille montréalaise, qu’un Canadien qui serait plus spectaculaire, mais propriété d’un « Uncle Sam » quelconque.

Le Canadien est une institution centenaire qui passionne les Québécois. Le propriétaire est installé à Montréal. Il parle français, il est affable et impliqué dans la société. Les profits de l’organisation sont réinvestis pour la grande part à Montréal et au Québec. Que ce soit dans le spectacle, les relations publiques ou l’immobilier.

Même chose pour Joey Saputo et l’Impact et les autres promoteurs sportifs. Le lien entre les organisations et les amateurs se trouve renforcé d’autant.

On peut critiquer Geoff Molson, c’est de bonne guerre, mais on est quand même content de le voir aux commandes.

Mais y aurait-il moyen d’être meilleur dans le bilan des dix prochaines années ?