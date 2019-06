MALETTE, née PAUL, Huguette



C'est avec tristesse que nous vous annonçons le décès de Mme Huguette Paul, survenu à Montréal, le 10 juin 2019, à l'âge de 78 ans. Elle était l'épouse de M. Marcel Malette.Outre son époux, elle laisse dans le deuil son frère Claude, ses beaux-frères et belles-soeurs, ses neveux et nièces ainsi que d'autres parents et ami(e)s.La famille recevra les condoléances le vendredi 28 juin 2019 de 14 h 30 à 17 h à la :La famille tient à remercier le personnel des soins palliatifs de l'Hôpital Santa Cabrini pour leurs très bons soins et dévouement auprès de Mme Paul.