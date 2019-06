DUSKA, Michael Walter



Le 14 juin 2019, à l'âge de 80 ans, est décédé Michael Walter Duska.Il laisse dans le deuil son épouse Donna, sa belle-famille Michelle, Marc et ses petits-enfants Kevin et Jessica. Également, son fils Michel et sa famille en Slovaquie et aux Philippines.Ceux qui connaissaient Theocon, une compagnie qu'il a aidé à fonder, se souviendront de l'honnêteté, la force et l'intégrité de cet homme accompli.