TOURANGEAU, Conrad

Le 16 juin 2019, à l'âge de 86 ans, est décédé M. Conrad Tourangeau, époux de feu Mme Evelyne Gagné Tourangeau et grand-père de feu Ian.Il laisse dans le deuil ses enfants Alain, Luc, Manon, Lyne ainsi que leurs conjoints, ses petits-enfants Simon-Mickaël, Jade, Marc-Olivier, Marylou ainsi que leurs conjoints, son frère Jean-Claude, ses beaux-frères et belles-soeurs, ses neveux et nièces ainsi que de nombreux parents et amis.La famille recevra les condoléances le dimanche 30 juin 2019 de 13h à 16h, suivi d'une cérémonie en son honneur au salon:933, BOUL. PÉRIGNYCHAMBLY, QC, J3L 5H5