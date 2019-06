CHÉNIER, Pierre



Est décédé à Saint-Jérôme jeudi le 13 juin 2019 à l'âge de 73 ans, Pierre Chénier, fils de feu Yvon Chénier et feu Madeleine Dagenais. Il laisse dans le deuil sa femme Nicole Brousseau, ses enfants Stéphane (Nathalie), Nathalie (Guy) et Isabelle (Yves), ses petits enfants, ses frères et soeurs ainsi que neveux, nièces et amis.La famille vous accueillera au Complexe funéraire Magnus Poirier (Les Sentiers), situé au 2480, boul. Curé-Labelle à Prévost, J0R 1T0 le samedi 29 juin 2019 de 10h à 17h30 et de 18h30 à 20h30.