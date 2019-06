GUILLAUME, Léopold



Le samedi 15 juin 2019 est décédé, à l'âge de 84 ans, Léopold Guillaume, époux de feu Micheline Fréchette.Il laisse dans le deuil ses filles Lyne (Mark), Mylène (Jean-Philippe), ses petits-enfants Katherine (Miguel), Émilie (Vincent), Justin (Gabrielle) et Marie-Pier, ses arrière-petits-enfants Mia et Rafaël ainsi que parents et amis.La famille vous accueillera au complexe funéraire :le samedi 29 juin 2019 de 11h à 17h. Les funérailles seront célébrées ce même jour à 17h en la chapelle du complexe.