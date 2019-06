THIVIERGE, S. Marie-Rose, CND

(S.S. Paule-de-Gênes)



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, Québec, le 18 juin 2019, à l'âge de 80 ans dont 57 ans de profession religieuse à la Congrégation de Notre-Dame, est décédée soeur Marie-Rose Thivierge, fille de feu Henri Thivierge et de feu Geneviève (Jenny) Hotte.Outre sa famille religieuse, elle laisse dans le deuil ses nièces: Sylvie (Alain) et Isabelle (Stéphane); son neveu Éric (Guylaine); ainsi que tous les membres des familles Thivierge, Hotte et Martin.Elle est allée rejoindre dans la maison du Père son frère René et sa soeur Charlotte.Les soeurs de la Congrégation de Notre-Dame vous accueilleront à la5015, avenue Notre-Dame-de-GrâceMontréal, H4A 1K2le jeudi 27 juin 2019 à partir de 12h30. Les funérailles seront célébrées à 14h à la chapelle de la Résidence Bon-Secours. L'inhumation se fera au cimetière Notre-Dame-des-Neiges.COOPÉRATIVE FUNÉRAIREDES DEUX RIVESTéléphone: 418 688-2411 ou 1 888 688-2411Télécopieur: 418 688-2414Pour l'envoi de messages de sympathie:www.coopfuneraire2rives.com