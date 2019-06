GALARNEAU, Gilles



Le 18 juin 2018, à l'âge de 85 ans, est décédé Gilles Galarneau. Il est allé rejoindre son épouse feu Lucille Lavoie et son fils feu Denis (France).Il laisse dans le deuil ses fils Serge et Alain (Lise), ses petits-enfants Luc (Nadia), Sébastien, Vincent, Sophie, Lou-Anne et Marylou, ses arrière-petits-enfants Félix et Lily, ses soeurs Huguette (feu Marius), Gisèle (Bernard) et Diane, ses beaux-frères Guy (feu Odette) et Gilles, neveux et nièces ainsi que parents et amis.Il était le frère de feu Denise, feu Guy, feu Réal, feu Normand et feu Gaétan.La famille recevra les condoléances le samedi 29 juin de 13h à 17h30 à la2125, NOTRE-DAME, LACHINE514-639-1511Les funérailles suivront en la chapelle de la résidence à 17h30.