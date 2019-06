CÔTÉ, Gaston



Au CHSLD Saint-Eusèbe de Joliette, le 11 juin 2019, est décédé à l'âge de 86 ans, M. Gaston Côté, époux de Mme Monique Lachance, demeurant à Saint-Cuthbert.Outre son épouse, M. Gaston Côté laisse dans le deuil ses enfants: Réjean Côté, Line Côté (Sylvain Bourgie) et Gilles Côté, ses petits-enfants: Valérie et Emilie, ses 3 arrière-petits-enfants: Philippe, Antoine et Emile, sa soeur Patricia Côté.Il laisse également dans le deuil ses neveux et nièces ainsi qu'autres parents et amis.La famille accueillera parents et amis au530 RUE FRONTENACBERTHIERVILLETél: 450-836-4552 / 1-800-561-2881Téléc: 450-836-2584www.yveshoule.comle samedi 29 juin 2019 dès 10h30. Une célébration liturgique aura lieu le samedi 29 juin à midi en la chapelle du Centre Funéraire Yves Houle.