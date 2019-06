HÉBERT (SAINDON), Thérèse



À Ste-Thérèse, le 4 juin 2019, est décédée Mme Thérèse Saindon à l'âge de 91 ans. Elle était l'épouse de feu Marcel Hébert, la mère de feu Claudette Hébert.Elle laisse dans le deuil ses enfants Lise (André Dalcourt) et Claude (Suzanne Dupont), ses petits-enfants Guy (Elise), Stéphane (Mylène), Daniel (Anne), Sylvain (Isabelle), Anouk, Yannick et Marie-Soleil (Charles), ses quinze arrière-petits-enfants, autres parents et amis.Mme Thérèse Saindon Hébert sera exposée le vendredi 28 juin 2019 de 18h à 21h ainsi que le samedi 29 juin 2019 dès 9h à la résidence funéraire:10 DE MARTIGNY ESTST-JÉRÔME, QC J7Z 1V6Les funérailles auront lieu le samedi 29 juin 2019 à 10h30 en l'église Ste-Paule de la paroisse Bon Pasteur (920 rue Labelle, St-Jérôme, QC, J7Z 5M5). L'inhumation suivra au cimetière de St-Jérôme.