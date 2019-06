CHOQUETTE-DUCHARME, Alice



À Montréal le 15 juin est décédée madame Alice Choquette-Ducharme, à l'âge de 100 ans. Elle était la veuve de Lucien Ducharme (1916-1982) et la sixième des enfants de Bella Pruneau et d'Adrien Choquette: Hector, Horace, Évariste, Edgar, Rémi, Jacqueline et Georgette, tous décédés.Elle laisse dans le deuil sa belle-soeur Daria Doré, sa cousine Jeannine Choquette, ses neveux et nièces et tous les membres des familles Choquette, Ducharme, Doré, Johnson, Masse et Bourgeau ainsi que de fidèles amies.La famille remercie toutes les personnes qui l'ont accompagnée au cours des dernières années, notamment les médecins du Centre hospitalier de St. Mary et tout le personnel des Tours Gouin et du Manoir Outremont.Sa dépouille sera exposée au Complexe funéraire Urgel-Bourgie/Athos, sis au 1255, av. Beaumont à Ville Mont-Royal, le dimanche 30 juin de 13 h à 17 h et une cérémonie religieuse suivra au même endroit.Les personnes qui désirent exprimer leurs condoléances de façon tangible peuvent le faire par offrandes à la Fondation de l'hôpital de St. Mary.