COURCHESNE, Gaston



De Ste-Sophie, est décédé à Terrebonne, le 12 juin 2019, M. Gaston Courchesne à l'âge de 87 ans, époux de Mme Lilianne Guay.Outre son épouse, il laisse dans le deuil son frère Maurice Courchesne (Jeannine), sa soeur Marielle Courchesne, plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis.Les funérailles auront lieu le jeudi 27 juin 2019 à 10 h à l'église Ste-Sophie (485 rue Masson, Ste-Sophie, Qc, J5J 1R1). La famille y sera présente dès 9 h 30. L'inhumation aura lieu au cimetière Notre-Dame-des-Neiges le mardi 9 juillet 2019 à 14 h 45. Parents et amis sont priés de se présenter au bureau administratif.En sa mémoire, un don à la Société Alzheimer Canada serait apprécié.DESROSIERS & FILS INC.