ALLARD, Josée



Josée a pris son envol à la Maison Adhémar-Dion de Terrebonne le 18 juin dernier. Elle y a fait ses adieux à son conjoint Denis Schiller, ainsi qu'à ses frères Pierre-Yves (Francine Mérette), Jean (Francine Courville) et à sa soeur Ghislaine (Réal Pelletier). Elle quitte également à regret son beau-fils Samuel Schiller (Geneviève Mérette) et ses petites-filles Romy et Béatrice, de même que ses neveux et nièces Mélanie, Sylvain, Jordan et Marie-France Allard.Elle a fort apprécié les soins que lui ont prodigués ses anges du 6e C/D de l'hôpital Maisonneuve-Rosemont ainsi que le dévouement du personnel de la Maison Adhémar-Dion.La famille accueillera proches et amis de 13h à 18h le dimanche 30 juin au complexeUne brève cérémonie suivra.Ceux qui le désirent pourront faire un don en sa mémoire à la Maison Adhémar-Dion ou à la Fondation de l'hôpital Maisonneuve-Rosemont.