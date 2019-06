BACHAND, Jean-René



De Boucherville, le 19 juin 2019, à l'âge de 85 ans, est décédé Monsieur Jean-René Bachand, époux de Cécile Jetté.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants, Guylaine (André), Nathalie (Robert), Jean-François (Manon), Yvan (Julie), ses petits-enfants, Marc-Antoine, Camille, Benjamin, Marianne, Julien, Catherine, Gabrielle et Julianne ainsi que Danielle Cloutier la mère de quatre de ses petites-filles.Il laisse également dans le deuil de nombreux parents et amis de même que Roxane la fille d’André, Sara-Ève et Éloïse les filles de Julie. Il s’en va rejoindre sa fille Elyse.La famille recevra les condoléances le mardi 25 juin 2019 de 17h30 à 21h00 ainsi que le mercredi le 26 juin 2019 de 9h30 à 11h30 au complexe funéraire Yves Légaré Longueuil:Une réunion de prières aura lieu le mercredi le 26 juin 2019 à 11h30 en la Chapelle du complexe.La famille tient à remercier le personnel soignant de l’hôpital Pierre Boucher, plus particulièrement Dr Jean-Pierre Lavoie cardiologue, Dre Annie-Joëlle Filion urgentologue, Louise infirmière aux soins intensifs et Katia infirmière au 5e nord pour leur soutien et les bons soins prodigués.Au lieu de fleurs, un don à la Société Alzheimer de la rive-sud, Fondation de l'hôpital Pierre-Boucher serait apprécié en la mémoire de Jean-René Bachand.