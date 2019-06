Brodeur et les conseils d’un sage

VANCOUVER | Martin Brodeur a longtemps été le visage des Devils du New Jersey. De retour dans le giron de l’équipe comme vice-président au développement des affaires, Brodeur s’assure maintenant du rayonnement du logo de cette équipe qui lui tient à cœur.

En quelques heures seulement, l’image des Devils vient de changer. Et pour le mieux. Avec le premier choix au repêchage de 2019, ils ont ouvert les portes de Newark à Jack Hughes, un jeune centre américain de 18 ans. Ray Shero a également sorti un lapin de son chapeau en faisant l’acquisition de P.K. Subban des Predators de Nashville, samedi.

« Depuis mon retour avec les Devils l’été dernier, j’aide un peu à la portion hockey, a dit Brodeur en entrevue au Journal lors du déroulement du deuxième jour du repêchage. J’ai fait quatre repêchages avec les Blues de St. Louis. Mais j’ai plus comme mission de faire grandir la marque des Devils.

« Pour mon rôle, c’est de l’or en barre de repêcher un Américain comme Jack Hughes, a-t-il poursuivi. Nous aimions aussi Kappo Kakko. Nous avons pris Hughes puisque nous croyons que son potentiel est encore plus grand. C’est avant tout une décision hockey. Mais ça ne nuit pas d’avoir un Américain pour vendre l’équipe plutôt qu’un Finlandais. »

Subban n’a également pas son pareil pour populariser le hockey au sud de la frontière.

Deux centres de renom

Pour la deuxième fois en trois ans, les Devils ont gagné la loterie pour le premier choix au repêchage. En 2017, ils ont fait du Suisse Nico Hischier le premier de classe. Et voilà qu’ils viennent d’ajouter un autre phénomène à cette position clé en Hughes.

« C’est bon pour le futur des Devils, a répliqué Brodeur. Nous avons repêché deux super talents en Hischier et Hughes. Nous avons joué de chance. Hischier me fait penser à Pavel Datsyuk. Il fait tout bien sur la glace, il n’est pas seulement offensif. Il est aussi bon dans son territoire et en infériorité numérique. »

« Hughes est plus dans le moule d’un Patrick Kane. Ray Shero [le directeur général] construira son équipe autour des deux jeunes diamants, Hischier et Hughes. Avec l’échange de P.K. Subban, nous ajoutons un autre joueur étoile établi dans la LNH.

« Nous avions énormément d’espace sous le plafond salarial et Nashville avait besoin d’aide. Ça tombait bien. Pour nous, c’est parfait. Nous recherchions un bon joueur, mais aussi un joueur avec une personnalité. C’est P.K. Subban. »

Retour dans le passé

Il y a 29 ans, Brodeur se présentait à Vancouver pour vivre le repêchage. C’était en 1990. Les Devils avaient parié sur ce gardien qui jouait pour le Laser de Saint-Hyacinthe, dans la LHJMQ, avec le 20e choix au total.

« Vancouver restera toujours une place spéciale pour moi, a mentionné le gagnant de la coupe Stanley en 1995, 2000 et 2003 avec les Devils. J’ai gagné la médaille d’or avec Équipe Canada aux Jeux olympiques de Vancouver en 2010 et je me suis fait repêcher par les Devils en 1990 dans cette même ville. C’était le début de ma carrière pour moi. »

C’est aussi à Vancouver que Hughes aura endossé l’uniforme des Devils pour la première fois.

« Oui, je peux lui offrir des conseils, a répliqué Brodeur. J’ai hâte qu’il débarque au New Jersey et qu’il découvre notre marché. Il ne le réalise probablement pas encore, mais il se retrouvera tout près d’une immense ville en New York. C’est un gros marché. Il y a plusieurs équipes de sport professionnelles.

« Je sais qu’il a hâte, il est heureux de porter le chandail des Devils. Il provient d’une bonne famille, il a grandi dans le sport. Mais c’est un petit gars de 18 ans, il pèse 160 livres environ [171 livres]. Il aura besoin de temps avant de devenir un joueur d’impact dans la LNH. Je ne m’attends pas à ce qu’il soit un joueur d’impact dès le premier jour, mais il le sera dans le futur. Je n’ai aucun doute. »

► Avant de revenir avec les Devils au cours de l’été, Brodeur a travaillé pendant quatre ans aux côtés de Doug Armstrong avec les Blues de St. Louis.