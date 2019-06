NADEAU, Louis-Paul



À l'hôpital du Haut-Richelieu, le 9 juin 2019, est décédé M. Louis-Paul Nadeau, époux de Mme Claudette Ostiguy, père de Martin (Elsa D'Addario) et de Josiane (Éric Bouvette) et grand-père de: Jenna, Katrina, Alexander, Xavier et Charles-Étienne. M. Nadeau a travaillé plus de 35 ans chez Hydro-Québec et demeurait à Saint-Jean-sur-Richelieu (secteur St-Luc).Outre son épouse, ses enfants et petits-enfants, il laisse dans le deuil: son frère Jacques (Marguerite Bessette) et sa soeur Raymonde (feu Claude Théberge), ainsi que plusieurs beaux-frères, belles-soeurs, neveux, nièces, autres parents et amis qu'il a aimé côtoyer au cours de sa vie.Les funérailles auront lieu le samedi 29 juin 2019 à 11h en l'église Saint-Athanase, 500, 1ère rue, Saint-Jean-sur-Richelieu. La famille accueillera parents et amis à compter de 9h, samedi, jour des funérailles, au:SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU450.390.1111En sa mémoire, un don à une fondation de votre choix sera apprécié.via notre site web auwww.complexefuneraire.ca