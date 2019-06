DUBUC, Réal



À Montréal, le dimanche 16 juin 2019 est décédé, à l'âge de 86 ans, Réal Dubuc, époux de Georgette Larocque.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants Jean-Marc, Micheline (Réjean), Francine, Diane et Pierre (Sylvie), ses petits-enfants et arrière-petits-enfants, ses frères et ses soeurs, ainsi qu'autres parents et amis.La famille recevra les condoléances en l'église Ste-Maria-Goretti, située au 16228 Terrasse Maria-Goretti à Montréal, le mardi 2 juillet à 10h, suivi des funérailles à 11h, et de là au cimetière St-Enfant-Jésus.