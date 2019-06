Turgeon, Michelle Massé, inf.

Entourée de l'amour des siens à l'hôpital Anna-Laberge de Châteauguay, le 10 juin 2019, est décédée paisiblement à l'âge de 80 ans et 3 mois, madame Michelle Massé, fille de feu Benoit Massé et de feu Magella Brousseau et épouse de monsieur Michel Turgeon. Demeurant à Châteauguay, madame Michelle Massé a été infirmière dans différents hôpitaux du Québec, entre autres l'hôpital Saint-Joseph (Trois-Rivières), l'hôpital régional de Rimouski, l'hôpital Saint-Luc (Montréal) et l'hôpital Sainte-Jeanne-d'Arc (Montréal). Sa carrière a été complétée aux soins des résidents de foyers de personnes âgées.Outre son époux Michel Turgeon, Michelle Massé laisse dans le deuil ses enfants: Lyne Turgeon (David Hughes), Danny Turgeon (Alma Nall), Pierre-Luc Turgeon (Sara Savignac); ses petits-enfants: Mathieu Dubé (Jacinthe Dubé), Jérémie Dubé (Alexandra Lefebvre), Roxanne, Alexandre et Alicia Turgeon; ses arrière-petits-enfants; sa soeur, ses frères, ses beaux-frères et ses belles-soeurs: Aline Massé (Henri-Paul Ouellet), Jacques Massé (Danielle Ouellet), Gilles Turgeon (Claudette Garneau); ses filleules Josyane Boisvert, Véronique Isabel et Karine Isabel ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines et amis. L'ont précédée, sa soeur Danielle Massé et son frère Raymond Massé ainsi que sa belle-soeur Lucie Turgeon.La famille accueillera parents et ami(e)s au3300, BOUL. DES FORGESTROIS-RIVIÈRES, QC G8Z 1V6samedi, jour des funérailles, à partir de 11h. Une liturgie de la Parole sera célébrée le samedi 29 juin à 14h au Mémorial du centre funéraire. L'inhumation aura lieu au cimetière St-Michel de Trois-Rivières.La famille désire témoigner sa reconnaissance au personnel de l'hôpital Anna-Laberge pour les bons soins prodigués.Toute marque de sympathie peut se traduire par un don à la Fondation de l'hôpital Anna-Laberge (200 boul. Brisebois, Châteauguay, QC, J6K 4W8).