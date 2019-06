LÉPINE, Françoise

(née Larivière)

LÉPINE, Françoise(née Larivière)

C'est avec beaucoup de tristesse que nous annonçons le décès de Madame Françoise Larivière Lépine, le 17 juin 2019, à l'âge de 92 ans. Malgré son courage et son dynamisme, elle s'est éteinte paisiblement entourée de sa famille. Elle est la fille de feu Oswald (Oscar) Larivière et de feu Marie-Anne Boileau. Elle laisse dans le deuil sa fille Francesca, ses fils René H. (Norma Wathey), Francis (Johanne Piché), Normand (Marie-Chantal Remarais) et Louis (Marie-Chantale Gariépy) ainsi que ses petits-enfants: Cristina-Marie (Kevin), Stacie, Matthew (Amy), Laura, Raquel, Pascale, William, Florence, Émile, Éloïse, Alicia, Isabel, Catherine, Louis-Martin, Philippe et Lucas, et ses neuf arrière-petits- enfants: Teagan, Lilly, Ellen, Colton, Scarlett, Macauley, Sienna, Seybian et Savannah.Née à Côte St-Paul en 1926, à la veille de la Grande Dépression qui fut suivie des défis causés par le Dust Bowl et la deuxième Guerre Mondiale, la jeunesse de Françoise et de ses contemporains fut marquée par de nombreuses privations. Malgré cela, elle réussira à compléter de hautes études tout en travaillant à la boulangerie de son père. Dévouée aux autres, elle fit son cours d'infirmière et travailla près de 5 ans à l'hôpital de Verdun.Malgré ses ambitions de devenir médecin, en 1950, elle mit fin à sa carrière médicale pour marier son amour d'enfance, René G. Lépine. Elle fondera avec lui une grande famille. Comme ses frères et soeurs, elle avait une passion pour la musique et excella au piano. Nombreux sont ceux qui se souviendront de la grande dextérité avec laquelle elle maitrisait son clavier jusqu'à tout récemment.On se souviendra aussi de Françoise pour l'encouragement et l'appui qu'elle donna à son mari et pour l'effort qu'elle apporta à la société familiale, El-Pine Construction, pendant ses premières décennies. Cette même société deviendra éventuellement le Groupe Lépine qui laissera son empreinte sur la ligne d'horizon de Montréal.Françoise élèvera une famille de cinq enfants qui prendront à leur façon sa relève en immobilier et deviendront sa plus grande fierté."Sa foi en Dieu resta inébranlable jusqu'à son dernier souffle"La famille souhaite remercier particulièrement Madame Neva Nobleza et Monsieur Roger Gariépy pour tous les soins et l'amitié qu'ils ont porté à leur mère.La famille recevra vos condoléances au:4525 CHEMIN DE LA CÔTE-DES-NEIGESMONTRÉALle vendredi 28 juin de 14h à 17h00 et de 19h à 22h et aussi à l'Église St-Germain d'Outremont, 28, avenue Vincent-d'Indy, Outremont, le samedi 29 juin de 9h à 10h45. La cérémonie religieuse aura lieu à 11h. L'inhumation se fera par la suite au Cimetière Notre-Dame-des-Neiges vers 12h30.La famille recevra les parents et amis après l'inhumation au Cartier, 3410 rue Peel, Montréal afin de célébrer la vie de Françoise.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don aux Soeurs Missionnaires Franciscaines de Marie dans le Grand Nord Canadien. C'est une oeuvre à laquelle Françoise tenait à coeur.Pour plus d'information sur leur mission, visitez le site internet :https://dioceseofchurchillhudsonbay.wordpress.comS'il-vous-plaît libeller votre don au "Roman Catholic Diocese of Churchill-Hudson Bay", et faites le parvenir à l'adresse suivante :Attn: Pascale Lépine#206, 555 Legget Drive,Ottawa, ON K2K 2X3