Championnat Travelers: Chez Reavie prend les commandes

Chez Reavie s’est emparé de la tête au Championnat Travelers, samedi, à Cromwell au Connecticut, grâce à une impressionnante troisième ronde de 63 (-7).

L’Américain a réussi huit oiselets dont sept sur le neuf de retour. Il a également commis un boguey en début de parcours.

Avec un cumulatif de 194 (-16) et seulement 18 trous à jouer, Reavie possède une confortable avance de six coups sur ses deux plus proches rivaux, Keegan Bradley et Zack Sucher.

Bradley a maintenu son rang en retranchant un coup à la normale de 70. Pour sa part, Sucher est passé de la première à la deuxième place après avoir rapporté une carte de 71 (+1) en fin de journée.

Après une deuxième ronde difficile de 74 (+4), l’Ontarien Mackenzie Hughes a beaucoup mieux fait samedi en obtenant un pointage de 69 (-1). Il est toutefois loin derrière, au 41e rang et à 19 coups du meneur.

Qualifié pour les rondes de la fin de semaine, le Manitobain Nick Taylor n’a pas terminé le parcours.

Green toujours en tête

Du côté de la LPGA, Hannah Green s’est maintenue au sommet du classement du Championnat KPMG en réussissant une troisième ronde de 70 (-2), samedi, à Chaska, au Minnesota.

Avec un cumulatif de 207 (-9), l’Australienne n’a toutefois qu’un seul coup d’avance sur la Thaïlandaise Ariya Jutanugarn. Cette dernière a réduit l’écart avec la meneuse en terminant sa journée avec une marque de 68 (-4).

À égalité au troisième rang, les Américaines Lizette Salas et Nelly Korda ont quatre coups de retard sur Green.

Du côté des Canadiennes, Brooke M. Henderson a réussi sa meilleure ronde du week-end en retranchant un coup à la normale de 72. Présentement 46e, elle accuse 13 coups de retard sur la tête.

L’Ontarienne Alena Sharp a quant à elle reculé au 60e rang après avoir enregistré une troisième ronde de 75 (+3). Elle a 15 coups de retard sur la meneuse.