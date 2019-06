RICHARD, Claire



À Châteauguay, le 18 juin 2019, à l'âge de 73 ans, est décédée Mme Claire Richard.Prédécédée par ses frères et soeurs Hélène (feu Claude Lambert), Madeleine (feu Arthur Lett), Michel (Lise Desloges) et Claude (Jocelyne St-Denis).Elle laisse dans le deuil sa soeur Lise (feu Fernand Jourdenais), son frère Jean-Robert (Ginette Deschênes), ses neveux et nièces, ainsi qu'autres parents et amis.La famille vous accueillera au complexe funéraire :96, BOUL. ST-JEAN-BAPTISTECHÂTEAUGUAY, 450 699-9919www.alexandrenicole.comle dimanche 30 juin de 13h à 17h.En sa mémoire, des dons à la Fondation Alzheimer du Suroît ou à la Fondation du cancer du sein du Québec seraient appréciés.