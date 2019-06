Découvrir North Myrtle Beach

North Myrtle Beach, c’est la beauté d’une plage au cœur d’une petite communauté à proximité de la grande ville de Myrtle Beach, en Caroline du Sud. On y retrouve des activités pour toute la ­famille, des terrains de golf majestueux et des restaurants qui valent le détour. Mais il faut absolument sortir dans une boîte de nuit et y danser le « shag », un type de danse qui a été inventé à North Myrtle Beach dans les années 30 ! Voici 10 adresses qui valent le détour.

Dix bonnes adresses

S’AMUSER

New Wave Watersports

1701 S Ocean Blvd, North Myrtle Beach

Cherry Grove Fishing Pier

3500 N Ocean Blvd, North Myrtle Beach

Little River Watersports

4474 Water Front Ave, Little River

Tidewater Golf Club

1400 Tidewater Dr, North Myrtle Beach

MANGER

Calabash Creamery

9910 Beach Dr SW, Calabash

Crab Catcher’s On The Waterfront

4474 Water Front Ave, Little River

DÉCOUVRIR

Prince Resort

3500 N Ocean Blvd, North Myrtle Beach

Barefoot Landing

4898 Hwy 17 S, North Myrtle Beach

La Belle Amie Vineyard

1120 St Joseph Rd, Little River

Fat Harold’s Beach Club

212 Main St, North Myrtle Beach