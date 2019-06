Les cafés glacés sont à 50 cents pour fêter l’été dans ce mini établissement du Plateau

L’été est vraiment là, la belle température aussi, il faut donc célébrer!

L’application TH3RD WAVE a justement eu l’excellente idée de s’associer au café La Distributrice pour offrir les cafés glacés à prix très doux, c’est à dire, au coût de 50 cents.

Cette alléchante promotion qui sera en vigueur le 22 et 23 juin est en fait une excuse pour tester le nouveau système de commande mobile TH3RD WAVE. Tout ce que vous avez à faire c’est de télécharger l’application (si ce n’est pas déjà fait) et de commander, via l’application, votre américano glacé ou votre cold brew à 50 cents pour ensuite aller le récupérer à La Distributrice. Si vous préférez un latte glacé avec du lait régulier, vous pourrez aussi le commander mais ce dernier sera 1,50$.

La promotion sera en vigueur jusqu’à épuisement des stocks! Ne tardez donc pas trop car ça risque d’être populaire avec la chaude température annoncée.

La Distributrice est le mini café qui se trouve sous un escalier sur l’avenue Mont-Royal, au coin de Saint-Denis.

