Robert Boileau





À Saint-Hubert, le 10 juin 2019, à l'âge de 59 ans, est décédé monsieur Robert Boileau. Il était le fils de feu madame Pierrette Deslauriers et de feu monsieur André Boileau. Il laisse dans le deuil sa soeur Jacqueline, ses frères Luc et François ainsi que plusieurs ami(e)s, neveux, nièces et cousins, cousines.La famille apprécierait recevoir vos témoignages de sympathie. Elle vous invite à les transmettre par courriel à l'adresse suivante:Ultérieurement, vous recevrez une invitation personnelle à la cérémonie en son hommage.