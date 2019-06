DESLAURIERS, Jean-Claude



De Ste-Anne-des-Plaines, le 19 juin 2019, à l'âge de 76 ans, est décédé M. Jean-Claude Deslauriers, époux de Mme Annunziata Longinotti.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants Jean-Claude Junior (Nicola), Gabriel et Nathalie (Leander), ses petits-enfants Ethan, Xavier, Chloé et Florence, son frère Gilles, ses soeurs Pierrette et Pauline (Léo), ainsi que d'autres parents et amis.Le défunt sera exposé vendredi le 28 juin de 14h00 à 17h00 et de 19h00 à 22h00 ainsi que le samedi le 29 juin de 9h00 à 10h30 à la:STE-ANNE-DES-PLAINES, J0N1H0Les funérailles seront célébrées à 11h00 en la Paroisse Ste-Anne.