ANTHONY, Karen



16 avril 1951 - 15 juin 2019À Magog, le 15 juin 2019, à l'âge de 68 ans, est décédée dignement Madame Karen Anthony, mère de Julien et Maxime Rémillard.Outre ses enfants, elle laisse dans le deuil sa soeur Linda, ses petites-filles, Juliette et Jasmine ainsi que plusieurs parents et amis chers.La famille recevra les condoléances le vendredi 28 juin 2019 de 9h à 13h30 auMONTRÉAL, QC, H3V 1E7La famille tient à remercier le personnel de l'unité de soins palliatifs Bannerman de Magog pour leur soutien et les bons soins prodigués.