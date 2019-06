JANHO, Révérend Père Pierre



C'est avec grand regret que nous vous annonçons le décès du Révérend Père Pierre Janho survenu à Laval le 9 juin 2019 à l'âge de 94 ans. Fils de feu Alexandre Janho et de feu Madeleine De Gelat et frère de feu Clémence, feu Théodore, feu Edmond, feu Dimitri, feu Annette et feu Mariette décédée à peine quatre jours après lui.Il laisse dans le deuil de nombreux neveux et nièces en Égypte, en Italie et en Grèce (familles Janho et Joannou). À Montréal, il laisse dans le deuil la famille Codsi: Georges, feu Marie-Simone, feu Nabil (Sylvie Gilbert), Claude (Claire Léger), Jacqueline (Jacques Malenfant), Marianne ainsi qu'Alexandre Joannou. Il laisse aussi dans le deuil ses petits-neveux et petites-nièces: Julie, Elisabeth, Olivier, Marie-Claude, Marie-Pierre, Stéphanie, Julien, Laurence, Pierre, Sandrine, Élise, Nathalie, Caroline et Jonathan.Tout au long de sa vie, il aura exercé son ministère avec beaucoup de charisme et de dévouement et aura touché de nombreuses vies. Sa droiture et la bonté de son coeur lui auront gagné l'affection de tous ceux qui l'entouraient.La famille accueillera parents et amis pour un dernier au revoir au Père Pierre et à sa soeur Mariette à l'église Notre-Dame-des-Neiges (5366 chemin de la Côte-des-Neiges, Montréal, Québec, H3T 1Y2) le samedi 29 juin dès 9h. La messe des funérailles sera célébrée sur place à 11h et sera suivie de l'inhumation qui aura lieu au Cimetière Notre-Dame-des-Neiges (4601 chemin de la Côte-des-Neiges, Montréal, Québec, H3V 1E7).MAISON FUNÉRAIREARSMTRONG