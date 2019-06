FAVREAU, Gaston





De Saint-Rémi, le 19 juin 2019 à l'âge de 84 ans est décédé monsieur Gaston Favreau époux de feu madame Pauline Poupart.Il laisse dans le deuil ses enfants Michel (Carole), Denise (Jacques), Claudine (feu Denis), Linda (Bob) et Julie (Gilles), ses 8 petits- enfants Jonathan, Mélanie, Krystel, Cynthia, Michaël, Claudia, Marilyn et Geneviève, ses 3 arrière-petits-enfants Zachary, Nathan et Jacob, ses soeurs, beaux-frères, belles-soeurs, neveux, nièces parents et amis.La famille recevra les condoléances en l'église Saint-Rémi, le samedi 29 juin dès 13h suivi des funérailles à 15h. L'inhumation suivra au cimetière du même endroit.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la fondation de l'hôpital Anna Laberge.Remerciement au personnel de la médecine Ouest de l'hôpital Anna Laberge pour les bons soins prodigués.