BISSONNETTE, Rosaire



À Varennes, le 19 juin 2019, à l'âge de 95 ans, est décédé M. Rosaire Bissonnette, époux de feu Hélène Bourdua.Il laisse dans le deuil ses enfants feu Huguette (Pierre Auclair-Thérèse Bouthillette), Pierre (Lorraine Picard), Jeannine (Donald Tardif), Sylvie et Ghislaine (Yves Désaulniers), ses petits-enfants Dominic (Manon), Véronique, Martin (Isabelle), Annie (David), Pierre-Luc (Cindy), Gabriel (Sandra), Maxime (Véronique), Patrick (Sabrina), Yannick (Caroline) et Audrey (Sébastien), ses arrière-petits-enfants, ses beaux-frères, ses belles-soeurs, ses neveux, ses nièces ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra vos condoléances au:VARENNES, QCcfpierretetreault@videotron.caTél. (450) 652-9131 - Téléc. (450) 655-0941le mercredi 26 juin de 14h à 17h et de 19h à 22h, le jeudi 27 juin de 9h30 à 10h30.Les funérailles auront lieu le jeudi 27 juin à 11h en la Basilique Ste-Anne, 195, rue Ste-Anne, Varennes et de là au cimetière de Varennes.