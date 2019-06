Le VUS à 1 M$ trouve preneurs

Le fisc québécois a inscrit au début de juin une hypothèque légale de près de 50 000 $ sur une résidence de la grande région de Québec, relativement à une dette de l’économiste de gauche Ianik Marcil. Des entorses à la Loi sur les impôts (des particuliers) et la Loi sur la taxe de vente du Québec, pour une période allant de 2011 à 2014, sont en cause.

Condo de 2 millions $ vendu à Québec

Pas moins de sept VUS Rolls-Royce Cullinan 2019 ont trouvé preneur au Québec depuis la mise en marché du véhicule il y a environ deux mois, selon nos informations. Il s’agit du VUS le plus cher au monde, avec un prix de départ de 370 500 $. En ajoutant des options, le prix peut s’approcher du million $. Le véhicule, très luxueux et dont le constructeur Rolls-Royce prévoit qu’il représentera 50 % de ses ventes au Québec, est destiné au 1 % des plus riches du Québec. Il est doté d’un monstrueux V12 de 6,75 litres développant 563 chevaux et 627 livres-pied de couple. À l’heure de l’« urgence climatique », sa consommation d’essence est de 16 litres au 100 km. « De l’argent, il y en a au Québec, il y en a à Montréal. Il y en a autant qu’à Toronto. Seulement, ici, on ne le montre pas », avait commenté Gad Bitton, président de Rolls-Royce Motor Cars Québec en 2017. Ce dernier n’a pas rappelé Le Journal cette semaine.