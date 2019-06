Les nantis dormiront en paix avec la taxe scolaire

Que les nantis dorment en paix, ils vont pouvoir bénéficier des baisses de taxes scolaires à coups de milliers de dollars, voire de dizaines de milliers $ dans certains cas. Pendant ce temps-là, le proprio d’une modeste cabane se contentera d’une baisse moyenne de quelques centaines de dollars. Et le locataire, lui, niet !

Au nombre des grands bénéficiaires de cette réforme caquiste, on retrouve le premier ministre lui-même et plusieurs de ses collègues ministres.

Éric Girard, le ministre des Finances et également parrain du projet de loi no 3 (Loi visant l’instauration d’un taux unique de taxation scolaire), allait bénéficier quant à lui d’une réduction de taxe scolaire de 2000 $ l’an. Et le ministre de l’Agriculture, André Lamontagne, verrait sa facture diminuer de 1370 $.