Marc Bergevin heureux de sa prise

Bergevin se croisait probablement les doigts et les orteils, mais il ne croyait pas à ce scénario. En théorie, le nom de Caufield ne devait pas être encore disponible au 15e rang. C’était aussi l’opinion des onze recruteurs sondés par Le Journal de Montréal qui le plaçait entre les 8e et 13e rangs.

« Je croyais honnêtement que Cole était pour sortir au 6e rang avec les Red Wings de Detroit, a confié Wroblewski au Journal. Mais les Wings ont pris une route différente avec un défenseur (Moritz Seider). »« On était surpris, même si on savait qu’après le deuxième choix, ça pouvait aller dans toutes les directions, a renchéri Bergevin. On est fiers d’aller chercher un joueur qui va amener beaucoup à l’organisation. Marquer des buts, ça devient difficile dans la LNH. Lui, dans tous les niveaux dans lesquels il a joué, il a été capable de marquer. Je ne vois pas pourquoi il ne le ferait pas au prochain niveau. »